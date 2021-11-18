Не такий вже й сюрприз: Меркель відреагувала на публікацію РФ листування по "Нормандії"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на публікацію Росією дипломатичного листування з підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. Вона назвала оприлюднення цих документів"не таким вже й сюрпризом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Меркель.
"Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії - ред.), не такий вже й сюрприз", - сказала канцлер, додавши, що багато своїх листів вона читає в ЗМІ.
Меркель додала, що дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, але вона зірвалася.
"Я шкодую про це. І публікація листування нічого не змінить", - додала глава уряду.
Нагадаємо, 17 листопада МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.
Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав публікацію Росією дипломатичного листування "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.
Своєю чергою МЗС Франції назвав публікацію листування суперечить дипломатичним правилам і звичаям.