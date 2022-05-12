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Сытника назначили заместителем главы НАПК

Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывшего главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника назначили заместителем руководителя Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). На этой должности он будет курировать несколько направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"12 мая глава НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем Артема Сытника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на должности замглавы НАПК Сытник будет отвечать за следующие направления:

  • координацию взаимодействия с правоохранительными органами и прокуратурой;
  • предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
  • мониторинг и контроль за соблюдение законодательства в сфере этического поведения.

Кроме того, Сытник будет исполнять обязанности главы НАПК в случае отсутствия Новикова.

Напомним, Сытника уволили с должности главы НАБУ 12 апреля из-за окончания срока полномочий.

Отметим, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о НАБУ. Документ возложил полномочия по назначению главы НАБУ на Кабинет министров.

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коррупцияНАБУАртем СытникНАПК