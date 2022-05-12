RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситника призначили заступником голови НАЗК

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідатиме за кілька напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:

  • координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.

Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.

Нагадавши, Ситника звільнили з посади голови НАБУ 12 квітня через закінчення терміну повноважень.

Зазначимо, у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про НАБУ. Документ поклав повноваження за призначенням голови НАБУ на Кабінет Міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупцияНАБУАртем СытникНАЗК