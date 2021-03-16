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Сытника могут уволить из НАБУ: текст закона появился в Раде

Автор: Юлия Струк

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Текст соответствующего законопроекта №5070 появился на сайте Верховной рады.

Документ уже обрабатывается в комитете.

Закон предлагает изменить статус Национального бюро на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона.

Документ определяет особенности взаимодействия бюро с Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти, чтобы исключить вмешательство правительства в деятельность НАБУ.

Кабмин уполномочивают назначать на должность директора Национального бюро и увольнять с этой должности при наличии установленных законом оснований. Правительство может принять решение об увольнении главы бюро, если за него проголосовало не менее двух третей от должностного состава Кабмина.

Закон регулирует и проведение конкурсного отбора на должность главы НАБУ. Отбор организует и проводит соответствующая конкурсная комиссия, которая формируется из шести человек, из которых три определяются Советом национальной безопасности и обороны, а еще три - Кабмином на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

Определяются права и обязанности членов конкурсной комиссии, основания для обжалования решений комиссии и основания прекращения полномочий ее членов.

В документе прописано, что внешнюю оценку эффективности деятельности бюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных КМУ на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Подчеркнем, со дня вступления в силу данного закона полномочия директора НАБУ досрочно прекращаются и начинается формирование конкурсной комиссии и конкурс на занятие должности главы бюро.

Вместе с тем предусмотрено, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу закона занимает должность первого заместителя директора НАБУ, осуществляет все полномочия главы бюро, предусмотренные законом, до момента назначения директора НАБУ.

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Новости Украины НАБУАртем СытникВерховная Рада
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