Ситника можуть звільнити з НАБУ: текст закону з'явився у Раді

Документ вже опрацьовується у комітеті.

Закон пропонує змінити статус Національного бюро на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону.

Документ визначає особливості взаємодії бюро з Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади, аби унеможливити втручання Уряду у діяльність НАБУ.

Кабмін уповноважують призначати на посаду директора Національного бюро та звільняти з цієї посади за наявності встановлених законом підстав. Уряд може прийняти рішення про звільнення очільника бюро, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від посадового складу Кабміну.

Закон регулює і проведення конкурсного добору на посаду глави НАБУ. Добір організовує та проводить відповідна конкурсна комісія, яка формується з шести осіб, із яких три визначаються Радою національної безпеки та оборони, а ще три - Кабміном на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.



Визначаються права та обов'язки членів конкурсної комісії, підстави для оскарження рішень комісії та підстави припинення повноважень її членів.



У документі прописано, що зовнішню оцінку ефективності діяльності бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.



Підкреслимо, з дня набрання чинності цим законом повноваження директора НАБУ достроково припиняються та розпочинається формування конкурсної комісії і конкурс на зайняття посади глави бюро.



Разом з тим передбачено, що особа, яка станом на день набрання чинності законом займає посаду першого заступника директора НАБУ, здійснює всі повноваження глави бюро, передбачені законом, до моменту призначення директора НАБУ.