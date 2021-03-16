Ситника можуть звільнити з НАБУ: текст закону з'явився у Раді

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися у рамках приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції.
Текст відповідного законопроекту №5070 з'явився на сайті Верховної ради.
Документ вже опрацьовується у комітеті.
Закон пропонує змінити статус Національного бюро на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.
НАБУ утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до вимог закону.
Документ визначає особливості взаємодії бюро з Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади, аби унеможливити втручання Уряду у діяльність НАБУ.
Кабмін уповноважують призначати на посаду директора Національного бюро та звільняти з цієї посади за наявності встановлених законом підстав. Уряд може прийняти рішення про звільнення очільника бюро, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від посадового складу Кабміну.
Закон регулює і проведення конкурсного добору на посаду глави НАБУ. Добір організовує та проводить відповідна конкурсна комісія, яка формується з шести осіб, із яких три визначаються Радою національної безпеки та оборони, а ще три - Кабміном на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.
Визначаються права та обов'язки членів конкурсної комісії, підстави для оскарження рішень комісії та підстави припинення повноважень її членів.
У документі прописано, що зовнішню оцінку ефективності діяльності бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених КМУ на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.
Підкреслимо, з дня набрання чинності цим законом повноваження директора НАБУ достроково припиняються та розпочинається формування конкурсної комісії і конкурс на зайняття посади глави бюро.
Разом з тим передбачено, що особа, яка станом на день набрання чинності законом займає посаду першого заступника директора НАБУ, здійснює всі повноваження глави бюро, передбачені законом, до моменту призначення директора НАБУ.
Як писало РБК-Україна, в грудні 2020 року окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро втратили силу після того, як були визнані неконституційними. В Україні зараз немає законної процедури призначення директора НАБУ, що, втім, ніяк не впливає на статус Артема Ситника або самого бюро.
Міністр юстиції Денис малюська заявив РБК-Україна, що призначення нового директора НАБУ поки неактуальне, і влада зосереджена на розробці конституційних змін, щоб врегулювати питання.