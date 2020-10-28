Сытник заявил о закрытии около 100 дел о недостоверном декларировании после решения КСУ

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Решение Конституционного суда о декриминализации недостоверного декларирования принято в пользу определенных политических элит. Оно свидетельствует об угрозе антикоррупционной системе страны.

Об этом в эфире "Громадського" заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

В среду вечером в интервью Сытник, комментируя решение КС, отметил, что это стало "очередным ударом" для антикоррупционной системы. По его словам, около 100 дел по недостоверном декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.

"Решение принято в угоду определенным элитам", - выразил убеждение Сытник, добавив, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".

Напомним, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Отметим, в начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.