Решение КСУ по антикоррупционным законам угрожает евроинтеграции, - Вениславский

ото: Федор Вениславский (РБК-Украина)

Решения Конституционного суда Украины против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины. Сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Об этом РБК-Украина сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Если действия КСУ будут продолжаться в том же русле, то нельзя исключать негативных последствий", - ответил он на вопрос о возможной угрозе от решений суда для евроинтеграции Украины и для безвизового режима в частности.

Вениславский подчеркнул, что по имеющейся у него информации сегодня КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не за незаконное обогащение.

Также отменено право НАПК вести мониторинг расходов и доходов судей.

Вопрос внесения необходимых изменений в антикоррупционное законодательство, по словам представителя президента, будет рассмотрен после изучения мотивировочной части решения КСУ.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В начале октября стало известно, что КСУ рассматривает представление 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства об ответственности за незаконное обогащение.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2019 года вступил в силу закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.