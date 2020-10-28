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НАБУ закриє близько 100 справ про недостовірний декларування після рішення КСУ

Київ, Середа 28 жовтня 2020 23:14
НАБУ закриє близько 100 справ про недостовірний декларування після рішення КСУ
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Через рішення Конституційного суду правоохоронці будуть змушені закрити всі справи щодо недостовірного декларування майна чиновниками. Це рішення прийнято на користь певних політичних еліт і свідчить про загрозу антикорупційної системі країни.

Про це в ефірі "Громадського" заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

За його словами, близько 100 справ щодо недостовірного декларування, які розслідуються НАБУ, будуть закриті, а близько 20 розглядаються у судах.

"Це дуже загрозлива тенденція і черговий удар по антикорупційній реформі. Це не перше рішення, яке скасовує певні інструменти", - сказав Ситник.

Він зазначив, що рішення КСУ прийнято на догоду певним елітам і таким чином антикорупційні органи "позбавляються інструментів боротьби з корупцією".

"Вироків стає все більше, це вже тенденція. І ця тенденція злякала еліту, яка, в тому числі, знаходиться в судах... Потихеньку інструменти зникають, це справді дуже великий відкат і позбавлення антикорупційної інфраструктури інструментів боротьби з корупцією", - сказав директор НАБУ.

Нагадаємо, напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Зазначимо, на початку жовтня стало відомо, що КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення.

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