Ситник про розслідування розкрадань у Приватбанку: рішення ВАКС болісно вдарило по справі
Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про скасування заочного арешту екс-глави Приватбанку Олександра Дубілета "болісно вдарило" по цій справі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Ситника на координаційній нараді правоохоронців.
Глава НАБУ висловив стурбованість рішенням апеляції ВАКС скасувати заочний арешт Дубілета.
Це, за його словами, заважає подальшому розслідуванню справи.
"Це рішення Апеляційної палати ВАКС болісно вдарило у справі", - заявив Ситник.
Скасування заочного арешту підозрюваного пов'язане з прогалинами в Кримінальному процесуальному кодексі, що стосується міжнародного розшуку.
Ситник також зазначив, що справа Приватбанку - "надзвичайно складна" і в ній замішані впливові люди, імена яких "і так всі знають".
Нагадаємо, 22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета.
Як відомо, обрання Дубілету запобіжного заходу у вигляді заочного арешту дозволило Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі попросити Інтерпол про міжнародний розшук голови Приватбанку.