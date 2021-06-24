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Украина просит объявить экс-главу ПриватБанка Дубилета в розыск Интерпола

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Киев, Четверг 24 июня 2021 15:37
Украина просит объявить экс-главу ПриватБанка Дубилета в розыск Интерпола Фото: бывший глава правления "ПриватБанка" Александр Дубилет (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Интерпол объявить Александра Дубилета в международный розыск. Бывший глава правления "ПриватБанка" подозревается в причастности к миллионным растратам.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердили в пресс-службе САП.

"Да, САП направила в Интерпол ходатайство об обьявлении в розыск Дубилета", - сказали в пресс-службе.

Дату, когда именно было направлено это ходатайство, в прокуратуре назвать отказались.

Отметим, в начале июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета. Он фигурирует в уголовном деле о махинациях в "ПриватБанке" до его национализации.

Напомним, в феврале 2021 года Дубилету объявили подозрение в по делу о растрате 136 млн гривен "ПриватБанка" путем злоупотребления служебным положением.

А в марте Национальное антикоррупционное бюро назвало его якобы причастным к растрате 8,2 млрд гривен в схеме с погашением задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

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Александр Дубилет ПриватБанк Интерпол
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