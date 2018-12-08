Ситник провів зустріч з сенатором США Джонсоном

Фото: Артем Ситник та сенатор США Рональд Джонсон (U.S. Embassy Kyiv)

Джонсон наголосив на підтримці США антикорупційних реформ в Україні

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник провів зустріч з сенатором США від республіканської партії Рональдом Джонсоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства США в Україні у Twitter.

Як повідомляється, сенатор Джонсон наголосив на підтримці антикорупційних реформ, які проводяться в Україні. Крім того, Джонсон та Ситник обговорили необхідність "якнайшвидшого повноцінного створення Вищого антикорупційного суду" в Україні.

Нагадаємо, раніше Артем Ситник заявляв, що на суддів, які розглядають антикорупційні справи, чинять тиск. За його словами, деякі справи не призначають до розгляду у судах по півроку.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США від Республіканської партії Рональдом Джонсоном й подякував за тверду підтримку України й засудження чергового акту агресії РФ у Керченській протоці.