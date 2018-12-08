Порошенко провів зустріч з сенатором США Джонсоном

Фото: Порошенко і Джонсон (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Президент обговорив з американським сенатором зміцнення міжнародного тиску на РФ

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США від Республіканської партії Рональдом Джонсоном й подякував за тверду підтримку України й засудження чергового акту агресії РФ у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Під час зустрічі президент України наголосив, що російська сторона повинна негайно звільнити українських моряків та повернути кораблі.

"Хочу подякувати за міцну підтримку нашої боротьби за свободу, демократію та проведення реформ в Україні", - заявив Порошенко.

Сторони відзначили пріорітет зміцнювання міжнародного тиску на РФ для забезпечення відновлювання суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я приїхав до України з єдиної причини - продемонструвати міцну підтримку не лише Сенату, не лише Конгресу, не лише Адміністрації, а всього американського народу. Ми засуджуємо дії Росії. Ми підтримуємо український народ, уряд. Ми підтримуємо територіальну цілісність України", - заявив сенатор Джонсон.

Також Порошенко подякував американським законодавцям за послідовну підтримку у наданні Україні всебічної допомоги.

Нагадаємо, Порошенко підписав з президентом Литви документ про партнерство до 2020 року. Йдеться про Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між країнами на 2019-2020 роки.