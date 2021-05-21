Сытник остается во главе. Рада приняла за основу новый закон о НАБУ: что он предлагает

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 288 нардепов.

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом. Это не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа, совершения каких-либо действий в отношении его работников.

Определены особенности порядка взаимодействия Нацбюро с Кабинетом министров, центральными органами исполнительной власти, чтобы исключить вмешательство правительства в деятельность НАБУ.

В документе прописаны полномочия КМУ по назначению на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнению с этой должности при наличии установленных законом оснований.

Конкурсный отбор на должность директора бюро, согласно проекту, организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек. Из них трех человек определяет КМУ и три человека - определяются правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Совершенствуются принципы организации и проведения конкурсного отбора на должность директора ведомства для обеспечения прозрачности и объективности такого отбора.

Предусмотрено, что внешнюю оценку эффективности деятельности Нацбюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Определены принципы организации и проведения внешней оценки эффективности деятельности Национального бюро.

Этот документ устраняет правовую неопределенность правового статуса лица, занимающего должность директора Нацбюро, которая возникла в связи с решением Конституционного суда Украины.

Предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора бюро, продолжает осуществлять все полномочия до момента назначения нового главы НАБУ по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности.