Ситник залишається на чолі. Рада схвалила за основу новий закон про НАБУ: що він пропонує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 288 нардепів.

Закон визначає статус НАБУ як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників.

Визначені особливості порядку взаємодії Нацбюро із Кабінетом міністрів, центральними органами виконавчої влади, аби унеможливити втручання уряду у діяльність НАБУ.

У документі прописані повноваження КМУ щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення з цієї посади за наявності встановлених законом підстав.

Конкурсний добір на посаду директора бюро, згідно з проектом, організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб. Із них трьох осіб визначає КМУ та три особи - визначаються урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Удосконалюються засади організації та проведення конкурсного відбору на посаду директора відомства задля забезпечення прозорості та об’єктивності такого відбору.

Передбачено, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Нацбюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених урядом на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Визначені засади організації та проведення зовнішньої оцінки ефективності діяльності Національного бюро.

Цей документ усуває правову невизначеність щодо правового статусу особи, яка займає посаду Директора Нацбюро, яка виникла у зв’язку з рішенням Конституційного суду України.

Передбачено, що особа, призначена на посаду директора бюро, продовжує здійснювати всі повноваження до моменту призначення нового очільника НАБУ за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади.