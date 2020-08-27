Сытник назвал убытки по делу "ПриватБанка"

Убытки, которые исследуются по делу "ПриватБанка", составляют около 100 млрд гривен. На сегодня дело находится на стадии досудебного расследования.

Об этом заявил в эфире "Радио НВ" директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Дело очень большое, и чтобы подробно рассказывать нужно немало времени, и самое главное - мы стараемся минимально давать информацию, чтобы не создавать препятствий для расследования. Но мы понимаем и осознаем что это дело в зоне внимания экспертов, общества, международных партнеров, поэтому мы делаем все, чтобы дело двигалось как можно быстрее", - сказал он.

По словам Сытника, убытки, которые исследуются в рамках уголовного производства, составляют более 100 млрд гривен.

"И это половина убытков, которые вообще фигурируют по тем делам, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодняшний день ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями", - сказал Сытник.

Напомним, по словам директора НАБУ Артема Сытника, детективы бюро приближаются к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому по делу "ПриватБанка".

Ранее сообщалось, что Коломойский проиграл иск против "ПриватБанка" в Верховном суде Британии.

Также РБК-Украина писало, что "ПриватБанк" подал в суд на Кипре иск против Коломойского на сумму более 5 млрд долларов. На Кипре происходили операции по выводу денег из банка.