Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

По економічній частині справ Майдану збитки становлять близько 120 млрд гривень

Національному антикорупційному бюро (НАБУ) передали майже 15 тис. томів у справах Майдану. Про це на прес-конференції заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після припинення функцій слідства Генпрокуратура передала майже 200 кримінальних проваджень, з яких більше половини стосуються справ Майдану.

"Більше 100 справ - це так звана економічна частина справ Майдану, майже 15 тис. томів. По цих справах 110 підозрюваних, з них 74 у розшуку. Орієнтовна сума збитків 120 млрд гривень", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, у справах Майдану повернули попередню групу прокурорів у складі Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова. До цього їх відводили, щоб звільнити на обмін полоненими колишніх "беркутівців".

Також раніше повідомлялося, ДБР має намір передати до суду одну зі справ Майдану.

"Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, зараз слідчі ДБР вже готуються до відправлення однієї зі справ до суду", - говорилося в повідомленні. У той же час деталі цієї справи поки не розкриваються.