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ГБР собирается передать в суд одно из "дел Майдана"

Новости » Политика     22.01.2020 - 21:23
ГБР собирается передать в суд одно из "дел Майдана"
Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

Сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса генпрокурора

Специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований (ГБР) по делам Майдана проинформировало семьи Героев Небесной сотни и их защитников о первых результатах работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса генпрокурора.

"Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года. В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений совершенных во время Революции достоинства. Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправлению одного из дел в суд", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что продолжительность процесса связана с большим количество эпизодов и вещественных доказательств в делах. По принятым процессам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании дел Майдана.

Напомним, следователь ГБР Артем Яблонский заявил, что первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков не имеет отношения к расследованию дел Майдана. По его словам, распределены функции и полномочия между заместителями директора ГБР, и Бабиков не имеет никакого отношения к расследованию дел Майдана.

Ранее сообщалось, что заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) может стать адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков. Отмечалось, что в случае назначения, на Бабикова будет возложен аудит дел Майдана, когда ГБР их получит.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора ГБР.

В ГБР утверждают, что экс-адвокат Януковича не имеет отношения к делам Майдана Порошенко: назначение адвоката Януковича в ГБР - это реванш Антимайдана
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