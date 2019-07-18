Сытник: НАБУ начало получать материалы СБУ на топ-чиновников

Национальное антикоррупционное бюро начало получать материалы на Службы безопасности Украины топ-чиновников. Об этом на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Сытника, на сегодня есть позитивные сдвиги в расследовании громких уголовных дел, в частности, о коррупции в оборонной сфере.

"Хотел бы отметить существенное улучшение отношений с СБУ. В НАБУ начали поступать материалы, касающиеся топ-чиновников. Такого раньше за 4 года не было никогда. Максимум что, от СБУ поступало - это материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас ситуация меняется, спасибо (главе СБУ, - ред.) Баканову за последние сдвиги по тем делам, которые мы расследуем", - подчеркнул Сытник.

Директор НАБУ добавил, что детективы активизировали работу со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Наработано более 3 десятков подозрений. Сейчас они в ускоренном режиме обсуждаются детективами… Сегодня будет, надеюсь, объявлено подозрение еще одному высокопоставленному чиновнику", - отметил Сытник.