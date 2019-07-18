Ситник: НАБУ почало отримувати матеріали СБУ на топ-чиновників

Національне антикорупційне бюро України почало отримувати матеріали Служби безпеки України на топ-чиновників. Про це на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ситника, на сьогодні є позитивні зрушення в розслідуванні гучних кримінальних справ, зокрема, про корупцію в оборонній сфері.

"Хотів би відзначити істотне поліпшення відносин з СБУ. До НАБУ почали надходити матеріали, що стосуються топ-чиновників. Такого раніше за 4 роки не було ніколи. Максимум що, від СБУ надходило - це матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ситуація змінюється, дакую (главі СБУ, - ред.) Баканову за останні зрушення по тим справам, які ми розслідуємо ", - підкреслив Ситник.

Директор НАБУ додав, що детективи активізували роботу зі Спеціалізованою антикорупційної прокуратурою.

"Напрацьовано більше 3 десятків підозр. Зараз вони в прискореному режимі обговорюються детективами ... Сьогодні буде, сподіваюся, оголошено підозру ще одному високопоставленому чиновнику", - зазначив Ситник.

Нагадаємо, раніше на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики президент Володимир Зеленський заявив про ще одну масштабну схему в оборонній сфері.

"Як виявилося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 млн доларів на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - заявив Зеленський.

