В Украину не пропустили ректора московской духовной академии

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Архиепископ Амвросий направлялся в Украину на актовые дни Киевской духовной семинарии

На территорию Украины сегодня, 7 ноября 2018, не пропустили ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В отношении данного гражданина Госпогранслужба выполнила поручение одного из правоохранительных органов и не пропустила его в Украину", - сообщил Слободян.

По его словам, священнослужитель прибыл с территории России и пытался пройти паспортный контроль в Киеве.

"Сегодня он уже вернулся в Москву", - добавил он.

Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук сообщил, что архиепископ Амвросий направлялся в Украину для того, чтобы принять участие в актовом дне Киевской духовной академии.

Напомним, членам делегации российской рибкомиссии запретили въезд в Украину. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что главе российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину.