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Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину, - Денисова

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 16:32
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Москалькова приехала в аннексированную Керчь нарушив правила пересечения украинской границы

Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

Как сообщила Денисова, сегодня, 23 октября, российский омбудсмен приехала в аннексированную Керчь, "в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы".

"За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ относительно взаимных и синхронных посещений заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет для ее въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала она.

Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину, - Денисова

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 18 октября в политехническом колледже Керчи вследствие стрельбы и взрыва погиб 21 человек. Российские правоохранители по факту событий открыли дело по статье о теракте, позже дело переквалифицировали на массовое убийство.

В свою очередь, украинские правоохранители открыли дело по статье о теракте.

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