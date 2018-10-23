Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Москалькова приехала в аннексированную Керчь нарушив правила пересечения украинской границы

Омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

Как сообщила Денисова, сегодня, 23 октября, российский омбудсмен приехала в аннексированную Керчь, "в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы".

"За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты президентом Украины для выполнения договоренностей с президентом РФ относительно взаимных и синхронных посещений заключенных. Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может повлечь новый запрет для ее въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 18 октября в политехническом колледже Керчи вследствие стрельбы и взрыва погиб 21 человек. Российские правоохранители по факту событий открыли дело по статье о теракте, позже дело переквалифицировали на массовое убийство.

В свою очередь, украинские правоохранители открыли дело по статье о теракте.