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Сына Трампа снова допросят по "российскому делу"

Новости » Политика    14.05.2019 - 10:07
Сына Трампа снова допросят по "российскому делу"
Фото: Дональд Трамп-младший (facebook.com/DonaldJTrumpJr)

Дональда Трампа-младшего вызвали на допрос повесткой в суд

Комитет сената США по разведке вызвал Дональда Трампа-младшего в суд для дачи показаний по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Об этом со ссылкой на источники пишет AP.

Сообщается, что о вызове Трампа-младшего на допрос рассказал коллегам-республиканцам глава комитета Ричард Берр. Он также отметил, что сын президента США ранее дважды добровольно соглашался на допрос, но позже отказывался.

Напомним, в начале мая Трамп и президент США Владимир Путин обсудили итоги расследования о вмешательстве Российской Федерации в выборы США. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "оба лидера знали, что сговора (между Трампом и представителями российских властей, - ред.) не было". Она отметила, что данный вопрос Трамп и Путин обсудили "коротко". Также не уточняется, по чьей инициативе состоялся разговор.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства Российской Федерации в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикидопросДональд Трамп
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