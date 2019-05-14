Сина Трампа знову допитають у "російській справі"

Фото: Дональд Трамп-молодший (facebook.com/DonaldJTrumpJr)

Дональда Трампа-молодшого викликали на допит повісткою до суду

Комітет сенату США з розвідки викликав Дональда Трампа-молодшого в суд для дачі свідчень у справі про російське втручання в американські вибори. Про це з посиланням на джерела пише AP.

Повідомляється, що про виклик Трампа-молодшого на допит розповів колегам-республіканцям голова комітету Річард Берр. Він також зазначив, що син президента США раніше двічі добровільно погоджувався на допит, але пізніше відмовлявся.

Нагадаємо, на початку травня Трамп і президент США Володимир Путін обговорили підсумки розслідування про втручання Російської Федерації у вибори США. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що "обидва лідери знали, що змови (між Трампом і представниками російської влади, - ред.) не було". Вона зазначила, що дане питання Трамп і Путін обговорили "коротко". Також не уточнюється, з чиєї ініціативи відбулася розмова.

У той же час держсекретар США Майк Помпео заявив, що загроза втручання Російської Федерації в американські вибори не обмежиться досвідом минулих років, вона зберігатиметься протягом наступних десятиліть.