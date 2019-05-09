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Сына Трампа вызвали на допрос в сенат по "российскому делу"

Новости » Общество    09.05.2019 - 08:30
Сына Трампа вызвали на допрос в сенат по "российскому делу"
Фото: Дональд Трамп-младший (flickr.com/gageskidmore)

Дональда Трампа-младшего вызвал для дачи показаний

Разведывательный комитет Сената США вызвал для дачи показаний сына президента Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC News.

По словам источников газеты, повестка связана с продолжающимся расследованием о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США, которое ведут законодатели. Сын Трампа в сентябре 2017 года утверждал, что только частично был ознакомлен с этим проектом. Однако юрист Майкл Коэн рассказывал законодателям, что информировал Трампа-младшего и его сестру Иванку о проекте строительства "примерно десять" раз.

Отметим, что Трамп-младший оказывался фигурантом еще нескольких расследований, в том числе того, которое проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. В июне 2016 года он встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы обещала ему компрометирующую информацию об основном сопернике его отца в президентской гонке, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством. 

Ранее РБК-Украина сообщает, что бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн засвидетельствовал, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом. 

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