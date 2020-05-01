У сына нового главы Налоговой нашли сомнительное имущество на 300 тыс. долларов

Фото: Алексей Любченко (facebook Алексея Любченко)

Сын Любченко не может объяснить происхождение денег на элитную квартиру в Киеве

Сын нового главы Налоговой службы Алексея Любченко владеет имуществом сомнительного происхождения на 300 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал "Cлідство. Інфо".

Сообщается, что у 25-летнего сына Любченко есть квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan. Совокупная стоимость этого имущества оценивается примерно в 300 тыс. долларов.

"Cлідство. Інфо" утверждает, что Андрей Любченко не может объяснить происхождения имущества. С 2013 года ему принадлежит квартира на более 100 квадратов, а также паркоместо в одной из новостроек на Печерске. На момент покупки ему было всего 18 лет, и он заявил, что не помнит, откуда у него появились, по подсчетам журналистов, около 215 тысяч долларов.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу ", - сказал он, но предположил, что ему помогали родители.

Кроме того, около двух месяцев назад сын главы Налоговой купил автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска, стоимость которого стартует от 72 тысяч долларов. На него Любченко-младший заработал, якобы занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФОП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - отметил Андрей Любченко.

Журналисты также обнаружили, что в 2018 году его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, вину он признал, но наказания не последовало, поскольку истекли сроки привлечения к ответственности.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы.

Любченко на эту должность назначили без конкурса через пять дней после увольнения предыдущего главы Налоговой Сергея Верланова.