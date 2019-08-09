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Сына Атамбаева вызвали на допрос

Новости » Политика    09.08.2019 - 15:22
Сына Атамбаева вызвали на допрос
Фото: Сейтек Атамбаев (kaktus media)

В ходе событий в Кой-Таше Атамбаев сломал ногу и получил травму руки

На допрос в качестве свидетеля вызвали сына бывшего главы Киргизии Сейтека Атамбаева. Об этом заявил адвокат Замир Жоошев, сообщает "Радио Свобода".

На втором допросе была советник бывшего президента и член партии СДПК Кундуз Жолдубаева. Теперь вызвали и сына Атамбаева. Адвокат отметил, что в ходе событий в Кой-Таше он сломал ногу и получил травму руки.

До этого в социальных сетях было распространено видео, где Сейтек Атамбаев якобы находится на допросе, сообщалось о его задержании. В МВД сообщили, что сын Атамбаева вызывается на допрос в качестве свидетеля и правоохранительные органы его не задерживали.

Напомним, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. По его словам, следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Вчера он был задержан отрядом спецназа после второго штурма его резиденции.

Как отмечается, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

В Киргизии задержаны около 40 сторонников Атамбаева Экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
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