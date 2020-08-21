Син Зеленського перехворів на коронавірус

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально

Президент Володимир Зеленський заявив, що його син хворів коронавірусом. Він лікувався разом зі своєю мамою - дружиною президента Оленою Зеленською.

Про це заявив президент на брифінгу.

Зеленський сказав, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.

"Скажу відверту, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова й немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувались в лікарні", - заявив він.

Зазначимо, близько двох місяців тому дружина Володимира Зеленського Олена одужала від коронавірусної інфекції. Втім, в Офісі президента тоді повідомили, що вона потребує продовження лікування від викликаної COVID-19 двосторонньої пневмонії, яке вона буде проходити вдома.

У зв'язку з хворобою дружини президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи, який тривав протягом двох тижнів.

Нагадаємо, про те, що Зеленська захворіла коронавірусом, стало відомо 12 червня.

Після цього вже 16 червня її госпіталізували з діагнозом двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості.