Син Лукашенка і російський олігарх: ЄС опублікував санкційний список щодо Білорусі

Євросоюз ввів санкції проти середнього сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитра, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. Всього до переліку увійшли 78 осіб.

"Рада сьогодні постановила ввести обмежувальні заходи щодо 78 білоруських фізичних і 8 юридичних осіб. це рішення було прийнято у зв'язку з ескалацією серйозних порушень прав людини в Білорусі і насильницьким придушенням громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що санкції введені проти 7 фізичних і однієї юридичної особи у зв'язку з примусовою і незаконною посадкою рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.

До списку санкцій потрапили члени сім'ї Олександра Лукашенка, представники силових структур, великі бізнесмени, включаючи російського олігарха Михайла Гуцерієва, - всього 78 осіб.

У списку зокрема значаться: