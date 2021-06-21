Син Лукашенка і російський олігарх: ЄС опублікував санкційний список щодо Білорусі
Євросоюз ввів санкції проти середнього сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитра, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. Всього до переліку увійшли 78 осіб.
Про це йдеться в Офіційному журналі Євросоюзу.
"Рада сьогодні постановила ввести обмежувальні заходи щодо 78 білоруських фізичних і 8 юридичних осіб. це рішення було прийнято у зв'язку з ескалацією серйозних порушень прав людини в Білорусі і насильницьким придушенням громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що санкції введені проти 7 фізичних і однієї юридичної особи у зв'язку з примусовою і незаконною посадкою рейсу Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.
До списку санкцій потрапили члени сім'ї Олександра Лукашенка, представники силових структур, великі бізнесмени, включаючи російського олігарха Михайла Гуцерієва, - всього 78 осіб.
У списку зокрема значаться:
- середній син президента Дмитро Лукашенко;
- дружина старшого сина президента Білорусії Лілія Лукашенко;
- Михайло Гуцерієв - з Білоруссю його пов'язують компанія "Славкалій" і будівництво Ніжинського гірничо-збагачувального комбінату;
- міністр оборони Білорусі Віктор Хренин;
- голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гора;.
- Керівник президентського спортклубу, екс-командир Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС країни Микола Карпенков;
- прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.
Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, Євросоюз також погодив новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмеження ввели проти членів його сім'ї, бізнесменів, пропагандистів і компаній.