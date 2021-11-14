Сын Каддафи примет участие в выборах президента Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии. Сегодня он подал соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Libya Alahrar .

"Саиф Аль-Ислам Каддафи подал документ о своей кандидатуре на президентских выборах в центр Высшей национальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что он подал документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии.

Напомним, ранее сообщалось, что сына Каддафи подозревают в связи с российскими наемниками "вагнеровцами", и ливийские органы уже выдали ордер на его арест.

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства. Ожидается, что лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар тоже примет участие в выборах президента.