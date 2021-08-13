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Выдали ордер на арест: сына Каддафи подозревают в связи с вагнеровцами

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Ливия , Пятница 13 августа 2021 17:02
Выдали ордер на арест: сына Каддафи подозревают в связи с вагнеровцами Фото: сына Каддафи планируют арестовать из-за подозрения в связях с вегнеровцами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Ливии планируют арестовать Саифа аль-Ислама Каддафи - сына покойного лидера страны. Мужчину подозревают в связи с российскими наемниками "вагнеровцами".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно расследованию Всемирной службы BBC, Саиф Каддафи имел связь с "вагнеровцами" и военными преступлениями, которые были совершены на территории Ливии.

Впервые наемников встретили в стране еще в 2019 году, когда они стали на сторону повстанческого генерала Халифа Хафтара во время нападения на правительство в Триполи. Конфликт был решен в октябре прошлого года.

Известно, что ордер на арест сына лидера Ливии был выдан еще 5 августа, однако его обнародовали лишь после того, как BBC передало в эфир свое расследование.

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