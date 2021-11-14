Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії. Сьогодні він подав відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лівійський телеканал Libya Alahrar .

"Саїф Аль-Іслам Каддафі подав документ про свою кандидатуру на президентських виборах в центр Вищої національної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що він подав документи в регіональну виборчу комісію в місті Себха на півдні Лівії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сина Каддафі підозрюють у зв'язку з російськими найманцями "вагнерівцями", і лівійські органи вже видали ордер на його арешт.

Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.