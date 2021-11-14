RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

Автор: Юлія Бойко

Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії. Сьогодні він подав відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лівійський телеканал Libya Alahrar.

Повідомляється, що він подав документи в регіональну виборчу комісію в місті Себха на півдні Лівії.

"Саїф Аль-Іслам Каддафі подав документ про свою кандидатуру на президентських виборах в центр Вищої національної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сина Каддафі підозрюють у зв'язку з російськими найманцями "вагнерівцями", і лівійські органи вже видали ордер на його арешт.

Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
Муаммар КаддафіЛивияВибори