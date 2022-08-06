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Сын и дочь в Украине. Идентифицирован командир войск РФ в Энергодаре

Фото: оккупантами в Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области (en gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Российскими войсками в оккупированном Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области Вадим Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, российскими подразделениями в городе командует полковник Клименко, 1970 года рождения, уроженец поселка Просяная (Днепропетровская область).

"В 1999 году он отличился на войне в Чечне как убийца мирного населения. Имеет звание "герой России". Полкан, пакет партизаны Энергодара тебе уже приготовили", - отметил Братчук.

Он также отметил, что бывшая жена, сын и дочь Клименко до сих пор живут в Украине.

Фото: российский полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в Энергодаре обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится в этом же городе.

Сегодня в МАГАТЭ выразили обеспокоенность по этому поводу.

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