Сын и дочь в Украине. Идентифицирован командир войск РФ в Энергодаре

По его словам, российскими подразделениями в городе командует полковник Клименко, 1970 года рождения, уроженец поселка Просяная (Днепропетровская область).

"В 1999 году он отличился на войне в Чечне как убийца мирного населения. Имеет звание "герой России". Полкан, пакет партизаны Энергодара тебе уже приготовили", - отметил Братчук.

Он также отметил, что бывшая жена, сын и дочь Клименко до сих пор живут в Украине.

Фото: российский полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)