Сын и дочь в Украине. Идентифицирован командир войск РФ в Энергодаре

Российскими войсками в оккупированном Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области Вадим Клименко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
По его словам, российскими подразделениями в городе командует полковник Клименко, 1970 года рождения, уроженец поселка Просяная (Днепропетровская область).
"В 1999 году он отличился на войне в Чечне как убийца мирного населения. Имеет звание "герой России". Полкан, пакет партизаны Энергодара тебе уже приготовили", - отметил Братчук.
Он также отметил, что бывшая жена, сын и дочь Клименко до сих пор живут в Украине.
Фото: российский полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в Энергодаре обстреливают Запорожскую АЭС, которая находится в этом же городе.
Сегодня в МАГАТЭ выразили обеспокоенность по этому поводу.
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