Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі

За його словами, російськими підрозділами в місті командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна (Дніпропетровська область).

"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зазначив Братчук.

Він також зазначив, що колишня дружина, син і дочка Клименка досі живуть в Україні.

Фото: російський полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)