RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Син і дочка в Україні. Ідентифіковано командира військ РФ в Енергодарі

Фото: окупантами в Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області (en gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Російськими військами в окупованому Енергодарі командує уродженець Дніпропетровської області Вадим Клименко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, російськими підрозділами в місті командує полковник Клименко, 1970 року народження, уродженець селища Просяна (Дніпропетровська область).

"У 1999 році він відзначився на війні в Чечні як вбивця мирного населення. Має звання "герой Росії". Полкан, пакет партизани тобі вже приготували", - зазначив Братчук.

Він також зазначив, що колишня дружина, син і дочка Клименка досі живуть в Україні.

Фото: російський полковник Вадим Клименко (t.me/Bratchuk_Sergey)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Енергодарі обстрілюють Запорізьку АЕС, яка знаходиться в цьому ж місті.

Сьогодні в МАГАТЕ висловили стурбованість з цього приводу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЭнергодарВійна Росії проти України