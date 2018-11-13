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SWIFT уведомила США об отключении Центробанка Ирана

Новости » Экономика    13.11.2018 - 09:42
SWIFT уведомила США об отключении Центробанка Ирана
Иллюстративное фото (offshoreview.eu)

Также сообщается об отключении других финансовых институтов

Международная система передачи финансовой информации SWIFT проинформировала власти США об отключении иранского Центробанка и других финансовых институтов. О решении SWIFT рассказала замглавы Минфина США Сигал Манделкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что SWIFT приняла правильное решение", - заявила она.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

В этот же день в банковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финансовым учреждениям.

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