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SWIFT повідомила США про відключення Центробанку Ірану

Новини » Економіка    13.11.2018 - 09:42
SWIFT повідомила США про відключення Центробанку Ірану
Ілюстративне фото (offshoreview.eu)

Також повідомляється про відключення інших фінансових інститутів

Міжнародна система передачі фінансової інформації SWIFT поінформувала владу США про відключення іранського Центробанку та інших фінансових інститутів. Про рішення SWIFT розповіла заступник голови Мінфіну США Сігал Манделкер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми вважаємо, що SWIFT прийняла правильне рішення", - заявила вона.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорт нафти, судноплавства, банково]ї і всіх інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

У цей же день у банківській системі передачі інформації та здійснення платежів SWIFT заявили про призупинення надання послуг кількох іранських фінансових установ.

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