Swedbank подозревают в нарушении санкций США против России

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Владельцы российского производителя вооружения "Калашников" пересылали деньги через Swedbank

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank нарушил американские санкции против России. Об этом сообщает государственный швейцарский вещатель SVT.

Как отмечает вещатель, владельцы российского производителя вооружения "Калашников" с помощью Swedbank направили около 10 миллионов шведских крон своему американскому коллеге из "Калашникова" в США. В банке опровергли эту информацию.

Как сообщается, международные санкции запрещают компаниям вести бизнес. Добавим, что сейчас Swedbank под следствием финансовых органов США.

Ранее сообщалось, что Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции проводило обыски в крупнейшем банке страны Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 миллиардов евро.

Напомним, Совет директоров банка Швеции Swedbank 28 марта 2019 года приняла решение освободить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег пов'язаних с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Было установлено, что компания-однодневка, которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

РБК-Украина писало, что в феврале в Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, пов'связанной с Россией.