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Swedbank підозрюють в порушенні санкцій США проти Росії

Новини » Політика     20.11.2019 - 11:42
Swedbank підозрюють в порушенні санкцій США проти Росії
Ілюстративне фото (err.ee)

Власники російського виробника озброєння "Калашников" пересилали кошти через Swedbank

Один з найбільших банків Швеції Swedbank порушив американські санкції проти Росії. Про це повідомляє державний швейцарський мовник SVT.

Як зазначає мовник, власники російського виробника озброєння "Калашников" за допомогою Swedbank надіслали близько 10 мільйонів шведських крон своєму американському колезі з "Калашникова" в США. У банку спростували цю інформацію.

Як повідомляється, міжнародні санкції забороняють компаніям вести бізнес. Додамо, що зараз Swedbank під слідством фінансових органів США.

Раніше повідомлялось, що Управління по боротьбі з економічною злочинністю Швеції проводило обшуки в найбільшому банку країни Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро.

Нагадаємо, Рада директорів банку Швеції Swedbank 28 березня 2019 року прийняла рішення звільнити президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей пов'язаних з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії.

Було встановлено, що компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

РБК-Україна писало, що в лютому в Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією.

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