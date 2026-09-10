Swarmer купує українського виробника бойових роботів Ratel за 224 мільйони доларів

Що відомо про умови угоди

Оплата за Ratel Robotics складатиметься з грошових коштів і акцій. Закриття угоди залежить від виконання стандартних умов, а також необхідних юридичних, регуляторних і акціонерних погоджень.

Цього року Ratel Robotics уклала контракти на суму 86 мільйонів доларів і веде переговори з кількома країнами НАТО в рамках ініціативи Build With Ukraine.

Продукцію компанії - модульні НРК - застосовують для логістики на полі бою, евакуації поранених, розвідки, запуску дронів і розмінування. Крім того, Ratel Robotics розробляє два варіанти безпілотних літальних апаратів, мобільні майстерні та причепи на сонячних панелях.

Президент і виконавчий директор Swarmer у США Алекс Фінк зазначив, що наземні роботизовані комплекси можуть стати універсальною платформою для запуску дронів, перехоплювачів та інших безпілотних систем, а поєднання бойового шасі з автономним програмним забезпеченням Swarmer має створити сумісні рішення.

Засновник і CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук залишиться на своїй посаді та підпорядковуватиметься безпосередньо Фінку.

У Ratel Robotics не прокоментували РБК-Україна інформацію щодо угоди.

Скільки людей і техніки отримає Swarmer

У штаті Ratel Robotics працює понад 300 людей, які мають приєднатися до Swarmer після закриття угоди - таким чином загальна чисельність об'єднаної компанії зросте майже до 500 співробітників.

За даними компаній, продукція Ratel Robotics становить приблизно 37% від усіх 11 мільярдів гривень (246,85 мільйона долаоів), які Агенція оборонних закупівель Міноборони України витратила на контракти з придбання НРК з 1 січня по 18 квітня 2026 року.

Голова ради директорів Swarmer Ерік Прінс зазначив, що раніше окреслював курс компанії на побудову платформи для бойових технологій, перевірених на фронті, і назвав Ratel Robotics таким прикладом.

Кожна серійна модель Ratel H і Ratel M має номер стандартизації НАТО (NSN), присвоєний за кодом постачальника NCAGE A3X8J, а також сертифікат AQAP 2110 - стандарт якості НАТО для проєктування, розробки та виробництва.