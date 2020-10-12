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У свыше 1,6 тыс. правоохранителей МВД за неделю подтвердили коронавирус

Автор: Юлия Струк

За последнюю неделю у 1612 сотрудников Министерства внутренних дел подтвердили коронавирус. За выходные было зафиксировано 407 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указано, что за прошедшую неделю коронавирусом заболели 1612 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 407 новых случаев.

"Зарегистрировано за минувшие сутки 306 лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19 среди правоохранителей" - указано в сообщении.

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Наибольшее количество зараженных зафиксировали в Запорожской, Волынской областях и в Киеве.

"Всего с начала пандемии зафиксировано 7840 правоохранителей, страдающих COVID-19, 6997 человек выздоровели, 18 - умерли", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в пяти областях Украины и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%.

Как писало РБК-Украина, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 4420 человек.

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