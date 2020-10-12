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У понад 1,6 тис. правоохоронців МВС за тиждень підтвердили коронавірус

Автор: Юлія Струк

За останній тиждень у 1612 співробітників Міністерства внутрішніх справ підтвердили коронавірус. За вихідні було зафіксовано 407 нових випадків.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Вказано, що за минулий тиждень на коронавірус захворіли 1612 працівників системи МВС, а за вихідні дні зафіксовано 407 нових випадків.

"Зареєстровано за минулу добу 306 лабораторно підтверджених діагнозів COVID-19 серед правоохоронців" - зазначено в повідомленні.

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Найбільшу кількість заражених зафіксували в Запорізькій, Волинській областях і в Києві.

"Всього з початку пандемії зафіксовано 7840 правоохоронців, які страждають COVID-19, 6997 осіб одужали, 18 - померли", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в п'яти областях України та Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусів заповнені на 60,9%.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 4420 осіб.

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