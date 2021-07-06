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"Зв’язки з Росією": Данілов розповів подробиці санкцій проти Фірташа та Фукса

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Вівторок 06 липня 2021 10:20
"Зв’язки з Росією": Данілов розповів подробиці санкцій проти Фірташа та Фукса Фото: бізнесмени Дмитро Фірташ та Павло Фукс (коллаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росіяни у 2004 році попросили передати одне з родовищ титаннової галузі бізнесмену Дмитру Фірташу. Інший бізнесмен із санкційного списку РНБО Павло Фукс також має зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова Forbes.

Данілов пояснив, що Фірташ та Фукс не можуть продавати свої активи, користуватися рахунками в Україні.

"Однак ми не можемо закрити українське підприємство тільки тому, що воно належить Фірташу", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі в грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій.

"Це була одна з домовленостей, про які суспільству не розповідали. Хто домовлявся? Мабуть, росіяни просили передати родовище Фірташу. Кого саме просили – ми розбираємося. Використання надр має бути публічним та отриманим у законний спосіб", - наголосив Данілов.

Також він нагадав, що під санкціями перебуває Фукс.

"Якщо щось було в незаконний спосіб забране, чи то надра, чи то земля, якщо люди не сплачують податки за статки, то їх позбавлять цих речей. Не розумію, для чого він ходить по телеканалах і розповідає нісенітниці про відсутність зв’язків з Росією. Він хоче сказати, що там проти нього немає проваджень?", - додав Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що санкції проти Фірташа ввели, в тому числі, за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові. У випадку з Фуксом санкції проти нього були введені через компанію, яку пов'язують з ним.

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Дмитро Фірташ Олексій Данілов Санкції
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