В связи с нарушениями в финотчетах партий НАПК составило 129 админпротоколов

В НАПК также назвали самые распространенные нарушения в отчетах политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам анализа финансовых отчетов политических партий с начала 2018 года составил 129 административных протоколов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

"В 2018 году по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера НАПК составило и направило в судебные органы 129 административных протоколов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них 82 протокола составлены за нарушение порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

За нарушение порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии составлен 41 протокол. Еще 6 протоколов составлено за невыполнение предписаний НАПК.

Одними из самых распространенных нарушений, зафиксированных Национальным агентством по результатам анализа отчетов партий, является непредставление отчетов местных организаций и информации об их имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, нарушение сроков представления отчета политической партии, непредставление отчета политической партии и непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления", - отметили в НАПК.

На сегодня решениями НАПК утверждено 167 заключений о результатах анализа отчетов партий за І квартал 2018 года. Выводы относительно остальных 104 отчетов партий будут рассматриваться на следующих заседаниях НАПК. В целом за І квартал 2018 года в НАПК были поданы отчеты 271 партии.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК подготовило еще 74 вывода об отчетах политических партий.