Вони будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало ще 74 висновки про звіти політичних партій. Про це повідомляє сайт відомства.

"Департаментом з питань запобігання політичній корупції підготовлені висновки за результатами аналізу звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п'яти днів з дня прийняття рішення

Так, за перший квартал 2018 року до Національного агентства надійшов 271 звіт політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Рішеннями Національного агентства від 25 травня та від 8 червня відповідно вже затверджено 167 висновків про результати аналізу звітів політичних партій. Висновки щодо решти 104 партій будуть розглядатися на наступних засіданнях Національного агентства.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій 12 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.