У зв’язку з порушеннями у фінзвітах партій НАЗК склало 129 адмінпротоколів

У НАЗК також назвали найпоширеніші порушення у звітах політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами аналізу фінансових звітів політичних партій з початку 2018 року склало 129 адміністративних протоколів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

"У 2018 році за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру НАЗК склало та направило до судових органів 129 адміністративних протоколів", - йдеться у повідомленні.

Зазаначається, що з них 82 протоколи складено за порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії складено 41 протокол. Ще 6 протоколів складено за невиконання приписів НАЗК.

"Одними з найпоширеніших порушень, зафіксованих Національним агентством за результатами аналізу звітів партій, є неподання звітів місцевих організацій та інформації про їх майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, порушення строків подання звіту політичної партії, неподання звіту політичної партії та ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання", - зазначили в НАЗК.

На сьогодні рішеннями НАЗК затверджено 167 висновків про результати аналізу звітів партій за І квартал 2018 року. Висновки щодо решти 104 звітів партій будуть розглядатися на наступних засіданнях НАЗК. Загалом за І квартал 2018 року до НАЗК було подано звіти 271 партії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК підготувало ще 74 висновки про звіти політичних партій.