Связи между Украиной и Израилем никогда не были такими прочными, как сейчас, - Корнийчук

"Я восхищаюсь хорошим сотрудничеством в сельскохозяйственной сфере - наибольший объем торговли происходит между Израилем и Украиной, Украина экспортирует сельхозтовары. Есть также хорошее сотрудничество в медицинской сфере, предполагающее помощь и изначальное сотрудничество по вопросам, связанными с борьбой с COVID 19", - отметил Корнийчук.

Развивая тему сотрудничества двух стран в сфере медицины, дипломат подчеркнул, что первые 20 миллионов доз вакцины Pfizer Украина получила с помощью Израиля.

"Хотите верьте, хотите нет. Предыдущий премьер-министр позвонил главе нью-йоркского офиса, и они договорились о телефонном разговоре между господином Бурлой и президентом Зеленским и получили контракт в начале этого года", - пояснил Корнийчук.

По словам посла, также идет совместная работа над клиническими испытаниями новой вакцины израильского происхождения в Украине.

Дипломат также выразил заинтересованность Украины в технологиях Израиля и США в добыче газа на шельфе Черного моря.

"Израиль только что продемонстрировал свою экспертизу вместе с американцами - добыча газа на шельфе Средиземного моря началась всего несколько лет назад, а теперь они экспортируют газ в другие страны. Так что мы будем приветствовать израильско-американское присутствие на шельфе Черного моря, чтобы провести аналогичные действия, чтобы помочь обеим странам, нашему процветанию и энергетической независимости, если хотите", - сообщил Корнийчук.