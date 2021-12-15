Посол Израиля в Украине: за 30 лет отношения между двумя государствами стали семейными

За 30 лет существования дипломатических отношений между Украиной и Израилем украинский и еврейский народы построили уникальные отношения.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Михаэль Бродский во время третьего Kyiv Jewish Forum .

"Нам удалось выйти на высокий уровень отношений, которые я охарактеризовал как семейный тип отношений: очень тесные, близкие отношения между лидерами наших стран, между бизнес-сообществами, политиками и, что самое важное, между двумя народами", - заявил посол.

В Израиле проживают около полумиллиона бывших граждан Украины, а в Украине существует очень активное еврейское сообщество, и они вместе помогают строить мосты между государствами.

Бродский отметил, что находится в Украине всего 4 месяца, но за этот период произошло много значительных событий.

"З0 тысяч паломников из Израиля приехали в Умань помолиться на могиле Рабби Нахмана. Мы имели дело с ограничениями, связанными с коронавирусом - как с украинской, так и с израильской стороны. Только благодаря синергии двух стран, полиции двух стран и сил безопасности нам удалось провести все гладко", - рассказал посол Израиля.

Еще одним важным событием была 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Украину с государственным визитом посетил Президент Израиля Ицхак Герцог, для которого это был первый зарубежный визит в качестве Президента.

"Далее последовал визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Израиль. Очень плодотворный визит. Затем у нас было празднование Хануки по всей стране во всех крупных городах Украины. Итак, как видите, наша двусторонняя повестка дня насыщенная, и я верю, что следующий год тоже будет интересным", - заявил Бродский.

В частности, обсуждается возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль, а также премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Украину.