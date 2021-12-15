ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посол Израиля в Украине: за 30 лет отношения между двумя государствами стали семейными

Новина українською →
Киев, Среда 15 декабря 2021 18:33
Посол Израиля в Украине: за 30 лет отношения между двумя государствами стали семейными Фото: Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 30 лет существования дипломатических отношений между Украиной и Израилем украинский и еврейский народы построили уникальные отношения.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Украине Михаэль Бродский во время третьего Kyiv Jewish Forum.

"Нам удалось выйти на высокий уровень отношений, которые я охарактеризовал как семейный тип отношений: очень тесные, близкие отношения между лидерами наших стран, между бизнес-сообществами, политиками и, что самое важное, между двумя народами", - заявил посол.

В Израиле проживают около полумиллиона бывших граждан Украины, а в Украине существует очень активное еврейское сообщество, и они вместе помогают строить мосты между государствами.

Бродский отметил, что находится в Украине всего 4 месяца, но за этот период произошло много значительных событий.

"З0 тысяч паломников из Израиля приехали в Умань помолиться на могиле Рабби Нахмана. Мы имели дело с ограничениями, связанными с коронавирусом - как с украинской, так и с израильской стороны. Только благодаря синергии двух стран, полиции двух стран и сил безопасности нам удалось провести все гладко", - рассказал посол Израиля.

Еще одним важным событием была 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Украину с государственным визитом посетил Президент Израиля Ицхак Герцог, для которого это был первый зарубежный визит в качестве Президента.

"Далее последовал визит министра обороны Украины Алексея Резникова в Израиль. Очень плодотворный визит. Затем у нас было празднование Хануки по всей стране во всех крупных городах Украины. Итак, как видите, наша двусторонняя повестка дня насыщенная, и я верю, что следующий год тоже будет интересным", - заявил Бродский.

В частности, обсуждается возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль, а также премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Украину.

Напомним, основатель Kyiv Jewish Forum, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин на открытии KJF-2021 заявил, что нынешний форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Украина
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине