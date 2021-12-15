Зв'язки між Україною та Ізраїлем ніколи не були такими міцними, як зараз, - Корнійчук

"Я захоплююся гарною співпрацею у сільськогосподарській сфері - найбільший обсяг торгівлі відбувається між Ізраїлем та Україною, Україна експортує сільгосптовари. Є також хороша співпраця у медичній сфері, яка передбачає допомогу та початкову співпрацю з питань, пов'язаних із боротьбою з COVID-19", - зазначив Корнійчук.

Розвиваючи тему співпраці двох країн у сфері медицини, дипломат наголосив, що перші 20 мільйонів доз вакцини Pfizer Україна отримала за допомогою Ізраїлю.

"Хочете вірте, хочете ні. Попередній прем'єрміністр зателефонував голові нью-йоркського офісу, і вони домовилися про телефонну розмову між паном Бурлою і президентом Зеленським і отримали контракт на початку цього року", - пояснив Корнійчук.

За словами посла, триває також спільна робота над клінічними випробуваннями нової вакцини ізраїльського походження в Україні.

Дипломат також висловив зацікавленість України в технологіях Ізраїлю та США у видобутку газу на шельфі Чорного моря.

"Ізраїль щойно продемонстрував свою експертизу разом з американцями - видобуток газу на шельфі Середземного моря розпочався лише кілька років тому, а тепер вони експортують газ до інших країн. Тож ми вітатимемо ізраїльсько-американську присутність на шельфі Чорного моря, щоб провести аналогічні дії, щоб допомогти обом країнам, нашому процвітанню та енергетичній незалежності, якщо хочете", - повідомив Корнійчук.