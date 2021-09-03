Связано с Россией: посол Германии назвала преграду для вступления Украины в НАТО

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвала препятствие вступлению Украины в НАТО. Это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Фельдгузен для " ТСН ".

По ее словам, НАТО - это 30 стран-членов, а получить консенсус - это непросто.

"Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты", - заявила она.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".