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Связь в Мариуполе: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 10 июня 2022 12:52
Связь в Мариуполе: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G Фото: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе можно подсоединиться к Wi-Fi и 4G связи. Точка доступа к беспроводному интернету находится на улице Гагарина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко Telegram.

Wi-Fi

По его словам, подсоединиться к Wi-Fi можно по адресу ул. Гагарина 5 (пароль 44445555).

Мобильный интернет

Также можно найти 4G от оккупантского "Феникса":

  • ул. Курчатова
  • ул. Пашковского возле Дома молодежи
  • жилой массив "Пентагон"
  • ул. Сеченова в районе бывшего тира
  • в районе плав-бассейна "Нептун"
  • жилые микрорайоны 20-23
  • район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)
  • больница №2

Напомним, в захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.

Тем временем в городе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря.

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Мариуполь Сеть 4G Wi-Fi
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