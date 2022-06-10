Связь в Мариуполе: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G
Фото: названы точки доступа к Wi-Fi и 4G в Мариуполе (Getty Images)
Во временно оккупированном Мариуполе можно подсоединиться к Wi-Fi и 4G связи. Точка доступа к беспроводному интернету находится на улице Гагарина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко Telegram.
Wi-Fi
По его словам, подсоединиться к Wi-Fi можно по адресу ул. Гагарина 5 (пароль 44445555).
Мобильный интернет
Также можно найти 4G от оккупантского "Феникса":
- ул. Курчатова
- ул. Пашковского возле Дома молодежи
- жилой массив "Пентагон"
- ул. Сеченова в районе бывшего тира
- в районе плав-бассейна "Нептун"
- жилые микрорайоны 20-23
- район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)
- больница №2
Напомним, в захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.
Тем временем в городе российские оккупанты вербуют жителей в концентрационные фильтрационные лагеря.
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