Зв'язок у Маріуполі: названі точки доступу до Wi-Fi та 4G

В тимчасово окупованому Маріуполі можна під'єднатися до Wi-Fi та 4G зв’язку. Точка доступу до бездротового інтернету знаходиться на вулиці Гагаріна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка Telegram.

Wi-Fi

За його словами, під'єднатися до Wi-Fi можна за адресою вул. Гагаріна 5 (пароль 44445555).

Мобільний інтернет

Також можна знайти 4G від окупантського "Феніксу":

вул. Курчатова

вул. Пашковського біля Дому Молоді

житловий масив "Пентагон"

вул. Сеченова в районі колишнього тиру

в районі плав-басейну "Нептун"

житлові мікрорайони 20-23

район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква)

лікарня №2

Нагадаємо, в захопленому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня.

Тим часом в місті російські окупанти вербують жителів у концентраційні фільтраційні табори.

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